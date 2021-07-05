Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що серед країн-членів НАТО на даний момент немає консенсусу щодо подальших дій України.

Про це Жовква повідомив на Всеукраїнському форумі Україна 30. 5 липня та додав, що наразі українська влада веде роботу з цього приводу на різноманітних рівнях.

За словами Жовкви, над цим питанням працюватимуть усі можливі інстанції, починаючи від президента Зеленського, який збирається відвідати Німеччину та Сполучені Штати незабаром.

– Говоритимемо й з іншими світовими лідерами з цього приводу, це завдання Офісу президента, Міністерства закордонних справ, наших послів у країнах-членах НАТО, – розповів посадовець.

Політик заявив, що перед членами НАТО Україна порушує питання щодо визначення зрозумілого підходу, який дасть змогу чітко зрозуміти кінцеву точку, після якої країна може розраховувати на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Жовква назвав цю точку “end of reforms”.

Читайте: