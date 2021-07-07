Спецпредставник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що конкретного переліку реформ, після впровадження яких Україна отримає ПДЧ для вступу в Альянс немає.

Про це Аппатурай розповів, коли відповідав на пропозицію Володимири Зеленського щодо надання Україні конкретного переліку реформ, які українська сторона повинна запровадити.

Розмова відбулась під час конференції, присвяченій реформам секторів безпеки та оборони в Україні.

– Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство – тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії. Я не кажу, що не має зв’язку між реформами і політичним рішенням, звісно, вони пов’язані. Але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо, – сказав Джеймс Аппатурай.

Представник НАТО наголосив, що навіть виконання переліку необхідних умов недостатньо для вступу до Альянсу.

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За словами політика, НАТО має бути готовим до розширення, тож бажання однієї України замало.