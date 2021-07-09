Пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского стал журналист и ведущий Сергей Никифоров. Соответствующий указа 9 июля подписал глава государства.

— Учитывая его опыт профессиональной работы в журналистике, ожидаем дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности президента Украины, — говорится в сообщении Офиса президента.

Главными претендентами на должность называли именно Сергея Никифорова и бывшего журналиста Александра Бондаренко.

Нового пресс-секретаря президента Украины планировали представить еще ко Дню журналиста 6 июня. Однако до этой даты единого кандидата не успели избрать.

Что известно о Сергее Никифорове

Новому пресс-секретарю президента Украины 35 лет.

Учился в криворожском гуманитарно-техническом лицее №129. В 2008 году получил специальность журналиста в Киевском государственном университете им. Шевченко.

Его карьера, согласно данным в сети, началась в 2005 году на канале К1.

В 2006 году Сергей Никифоров работал корреспондентом информационного канала 24, впоследствии – криворожского телеканала Рудана.

С 2007 года работал корреспондентом на Первом национальном.

В 2011 году вместе с 13 украиноязычными журналистами присоединился к редакции Euronews в штаб-квартире международного телеканала в Лионе (Франция).

С 2019 года был лицом телеканала Украина 24. Именно там переквалифицировался из журналиста в ведущего выпусков новостей.

С октября 2020 года вел шоу Утро чемпионов вместе с Талой Калатай.

У Сергея Никифорова есть сын и дочь.

30 апреля появилась информация о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует покинуть пост. 9 июля Владимир Зеленский подписал указ о ее увольнении.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Мендель не прекратит работу в Офисе президента — она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ и будет советником по международным коммуникациям.

Фото: Сергей Никифоров