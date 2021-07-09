Прес-секретарем президента України Володимира Зеленського став журналіст та ведучий Сергій Никифоров. Відповідний указ 9 липня підписав глава держави.

– Зважаючи на його досвід професійної роботи в журналістиці, очікуємо подальшої розбудови ефективної комунікації з представниками засобів масової інформації, формування прозорої системи висвітлення діяльності президента України, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Головними претендентами на посаду речника називали саме Сергія Никифорова та колишнього журналіста Олександра Бондаренка.

Нового прес-секретаря президента України планували представити ще до Дня журналіста 6 червня. Однак до цієї дати єдиного кандидата не встигли обрати.

Що відомо про Сергія Никифорова

Новому прес-секретарю президента України 35 років.

Навчався в криворізькому гуманітарно-технічному ліцеї №129. У 2008 році здобув фах журналіста в Київському державному університеті ім. Шевченка.

Його кар’єра, згідно з даними в мережі, почалась у 2005 році на каналі К1.

У 2006 році Сергій Никифоров працював кореспондентом інформаційного каналу 24, згодом – криворізького телеканалу Рудана.

Із 2007 року працював кореспондентом на Першому національному.

У 2011 році разом із 13 україномовними журналістами приєднався до редакції Euronews у штаб-квартирі міжнародного телеканалу в Ліоні (Франція).

Із 2019 року був обличчям телеканалу Україна 24. Саме там перекваліфікувався із журналіста у ведучого випусків новин.

Із жовтня 2020 року вів шоу Ранок чемпіонів разом із Талою Калатай.

У Сергія Никифорова є син та донька.

30 квітня з’явилася інформація про те, що прес-секретар президента України Юлія Мендель планує залишити посаду. 9 липня Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Мендель не припинить роботу в Офісі президента – вона зосередиться на роботі зі взаємодії з іноземними ЗМІ та буде радником із міжнародних комунікацій.

Фото: Сергій Никифоров