Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания партии Слуга народа подал кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

Об этом Фактам ICTV сообщили собственные источники.

Далее партия должна решить, будет ли голосовать за него.

Об итогах заседания станет известно позже.

По состоянию на сегодня Денис Монастырский занимает должность главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Голосование за отставку Арсена Авакова состоится в зале Верховной Рады 15 июля.

Назначить нового министра внутренних дел должны во время заседания парламента 16 июля.

13 июля глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку. Соответствующее заявление обнародовали на сайте Министерства внутренних дел.

На своей странице в Facebook Арсен Аваков поблагодарил за сотрудничество всех сотрудников МВД. Под его руководством они работали с 2014 года.

Фото: Денис Монастырский