Президент України Володимир Зеленський під час засідання партії Слуга народу подав кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це Фактам ICTV повідомили власні джерела.

Далі партія має вирішити, чи голосуватиме за нього.

Про підсумки засідання стане відомо згодом.

Станом на сьогодні Денис Монастирський обіймає посаду голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Голосування за відставку Арсена Авакова відбудеться в залі Верховної Ради 15 липня.

Призначити нового міністра внутрішніх справ мають під час засідання парламенту 16 липня.

13 липня очільник МВС України Арсен Аваков подав у відставку. Відповідну заяву оприлюднили на сайті Міністерства внутрішніх справ.

На своїй сторінці у Facebook Арсен Аваков подякував за співпрацю всім співробітникам МВС. Під його керівництвом вони працювали з 2014 року.

Фото: Денис Монастирський