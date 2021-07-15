238 народных депутатов на внеочередном заседании Верховной Рады поддержали во втором чтении законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, или так называемый режим paperless (безбумажный офис).

Документом предусмотрена цифровизация всех публичных услуг и внедрение автоматического режима электронных услуг, которые будут предоставляться без вмешательства чиновника.

Закон обязывает государственные структуры оказывать услуги также в электронной форме. Это позволит украинцам получить услугу онлайн, даже если одна организация не прислала другой необходимую информацию о гражданине.

17 июня Верховная Рада приняла законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг в первом чтении.

Документом предусмотрено создание комплексной электронной публичной услуги. Это означает, что по одному заявлению будет предоставляться сразу несколько услуг.