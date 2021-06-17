Предоставление публичных услуг без вмешательства чиновников: закон приняли за основу

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг или так называемом режиме paperless (безбумажном офисе).

Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Документ предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Его принятие во втором чтении обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также в электронной форме. Благодаря этому у украинцев будет возможность получить электронную услугу, даже если одна организация не прислала другой необходимую о гражданине информацию.

Кроме того, законопроект предлагает ввести автоматический режим электронных услуг, предоставляемых без вмешательства чиновника.

Также авторы документа предлагают создать комплексную электронную публичную услугу, чтобы гражданин мог получить несколько услуг по одному заявлению.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государственные органы Украины с 24 августа полностью откажутся от использования бумажных документов и перейдут на цифровой режим работы.

По его словам, никто не сможет требовать от украинцев справку для предоставления государственных услуг.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже заявлял о планах ввести режим paperless или безбумажный офис, когда будет принят соответствующий закон.