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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Рада ухвалила закон про публічні послуги онлайн

компьютер

238 народних депутатів на позачерговому засіданні Верховної Ради підтримали в другому читанні законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, або так званий режим paperless (безпаперовий офіс).

Документом передбачена цифровізація всіх публічних послуг та запровадження автоматичного режиму електронних послуг, які надаватимуться без втручання чиновника.

Закон зобов’язує державні структури надавати послуги також в електронній формі. Це дозволить українцям отримати послугу онлайн, навіть якщо одна організація не надіслала іншій необхідну інформацію про громадянина.

17 червня Верховна Рада прийняла законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг у першому читанні.

Документом передбачено створення комплексної електронної публічної послуги. Це означає, що за однією заявою надаватиметься відразу кілька послуг.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Pixabay

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