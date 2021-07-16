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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

СНБО ввел санкции против хакеров из России, которые дублировали сайт президента

хакер, хакерська атака, хакери

16 июля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении российской организации, создавшей фишинговый сайт портала президента Украины.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Сегодня во время заседания было принято решение ввести санкции в отношении той организации на территории Российской Федерации, которая создала дубляж сайта президента Украины, – сказал он.

Фишинговый сайт, имитирующий официальный портал президента Украины, создали 13 июля.

Обнаружила его правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA.

Сайт повторял графическое оформление и структуру реального портала, но отличался доменным именем.

Там размещались ссылки, с которых на компьютер загружали вредоносные файлы.

Фото: Pexels

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