16 июля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении российской организации, создавшей фишинговый сайт портала президента Украины.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Сегодня во время заседания было принято решение ввести санкции в отношении той организации на территории Российской Федерации, которая создала дубляж сайта президента Украины, – сказал он.

Фишинговый сайт, имитирующий официальный портал президента Украины, создали 13 июля.

Обнаружила его правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA.

Сайт повторял графическое оформление и структуру реального портала, но отличался доменным именем.

Там размещались ссылки, с которых на компьютер загружали вредоносные файлы.