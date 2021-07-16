16 липня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо російської організації, яка створила фішинговий сайт порталу президента України.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Сьогодні під час засідання було ухвалено рішення ввести санкції щодо тієї установи на території Російської Федерації, яка створила дубляж сайту президента України, – сказав він.

Фішинговий сайт, що імітує офіційний портал президента України, створили 13 липня.

Виявила його урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA.

Сайт повторював графічне оформлення та структуру реального порталу, але відрізнявся доменним ім’ям.

Там розміщувалися посилання, з яких на комп’ютер завантажували шкідливі файли.