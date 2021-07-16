Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

РНБО ввела санкції проти хакерів із Росії, які дублювали сайт президента

хакер, хакерська атака, хакери

16 липня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо російської організації, яка створила фішинговий сайт порталу президента України.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Сьогодні під час засідання було ухвалено рішення ввести санкції щодо тієї установи на території Російської Федерації, яка створила дубляж сайту президента України, – сказав він.

Фішинговий сайт, що імітує офіційний портал президента України, створили 13 липня.

Виявила його урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA.

Сайт повторював графічне оформлення та структуру реального порталу, але відрізнявся доменним ім’ям.

Там розміщувалися посилання, з яких на комп’ютер завантажували шкідливі файли.

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка