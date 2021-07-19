Зеленский назвал ориентир для Украины на пути к евроинтеграции

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является ориентиром для Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Батумской международной конференции в Грузии.

Он отметил, что агрессия со стороны России и оккупация украинских территорий направлены на то, чтобы препятствовать Украине на пути к интеграции с ЕС. Поэтому важно двигаться навстречу и иметь поддержку Европейского Союза.

— Наш ориентир — соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Его имплементация приблизит Украину к критериям членства в ЕС. И уже сегодня мы имеем амбициозную повестку дня с Европейским Союзом. Ближайшая цель — это старт имплементации соглашения об общем авиационном пространстве, следующая стадия подготовки промышленного безвиза и первое подведение итогов обновления соглашения об ассоциации, — сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и европейских лидеров за то, что они признали европейские устремления своих ассоциированных партнеров. Но он отметил: не менее важно превратить все эти слова в действие.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет. По его словам, сейчас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС.

Фото: Владимир Зеленский