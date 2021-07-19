Зеленський назвав орієнтир для України на шляху до євроінтеграції

Угода про асоціацію з Європейським Союзом є орієнтиром для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Батумської міжнародної конференції у Грузії.

Він зазначив, що агресія з боку Росії і окупація українських територій спрямовані на те, щоб перешкоджати Україні на шляху до інтеграції з ЄС. Тому важливо рухатися назустріч і мати підтримку Європейського Союзу.

– Наш орієнтир – угода про асоціацію з Європейським Союзом. Його імплементація наблизить Україну до критеріїв членства в ЄС. І вже сьогодні ми маємо амбітний порядок денний з Європейським Союзом. Найближча мета – це старт імплементації угоди про спільний авіаційний простір, наступна стадія підготовки промислового безвізу і перше підбиття підсумків поновлення угоди про асоціацію, – сказав президент.

Крім того, Володимир Зеленський подякував голові Європейської Ради Шарлю Мішелю і європейським лідерам за те, що вони визнали європейські прагнення своїх асоційованих партнерів. Але він наголосив: не менш важливо перетворити всі ці слова на дію.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль днями заявив, що Україна має намір отримати членство в ЄС та НАТО протягом 5-10 років. За його словами, наразі однією з головних цілей є поступова інтеграція із внутрішнім ринком ЄС.

Фото: Володимир Зеленський