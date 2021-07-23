Никаких гарантий безопасности и новых инициатив: Стефанишина о соглашении США и Германии

Вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина рассказала, почему Украину не устраивает соглашение США и Германии относительно российского газопровода Северный поток-2.

В эфире одного из украинских телеканалов Стефанишина объяснила, что Украина не получила никаких гарантий вследствие этого соглашения.

— Никаких гарантий Украина не получила. Ни в заявлении, ни за этим заявлением. В заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу Триморья, к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка, — сказала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что в соглашении США и ФРГ говорится также о создании фонда зеленой трансформации, хотя Украина и без этого давно вела переговоры по его созданию.

По словам политика, соглашение не предусматривает никаких новых инициатив и гарантий безопасности для Украины.

— Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, также никаких перспектив и гарантий безопасности, в частности относительно членства в НАТО, мы не получили, — отметила Стефанишина.

Соглашение США и Германии

Текст соглашения между США и Германией был обнародован 21 июля.

Из него следует, что страны фактически не будут возражать против запуска газопровода, а только примут определенные меры, которые по их мнению, должны гарантировать Украине безопасность.

О чем договорились Соединенные Штаты и Германия и почему украинские эксперты возмущены, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ольга Стефанишина