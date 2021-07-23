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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Жодних гарантій безпеки та нових ініціатив: Стефанішина про угоду США та Німеччини

Ольга Стефанишина

Віце-прем’єр з питань інтеграції в ЄС та НАТО Ольга Стефанішина розповіла, чому Україну не влаштовує угода США та Німеччини щодо російського газопроводу Північний потік-2.

У ефірі одного з українських телеканалів Стефанішина пояснила, що Україна не отримала жодних гарантій внаслідок цієї угоди.

– Жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. В цій заяві говориться, що Німеччина буде підтримувати ініціативу Тримор’я, до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка, – сказала віце-прем’єр.

Стефанішина наголосила, що в угоді США та ФРН йдеться також про створення фонду зеленої трансформації, хоча Україна і без цього давно вела переговори щодо його створення.

За словами політика, угода не передбачає жодних нових ініціатив та гарантій безпеки для України.

– Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає, натомість жодних перспектив та безпекових гарантів, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали, – наголосила Стефанішина.

Угода США та Німеччини

Текст угоди між США та Німеччиною був оприлюднений 21 липня. 

З нього випливає, що країни фактично не заперечуватимуть запуску газопроводу, а лише вживатимуть певних заходів, які на їх думку, мають гарантувати Україні безпеку.

Про що домовились Сполучені Штати та Німеччина і чому українські експерти обурені, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ольга Стефанішина

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