США та Німеччина дійшли згоди щодо запуску російського газопроводу Північний потік-2. Державний департамент США вже розкрив подробиці цієї угоди.

Згідно з нею, Німеччина зобов’язується вжити заходів на національному та європейському рівнях, якщо Росія посилить агресію проти України й намагатиметься використовувати газопровід як зброю. Це можуть бути обмеження експортних можливостей РФ до Європи в енергетичному секторі, включно з газом та іншими економічно значущими секторами.

Передбачається, що це буде гарантією того, що Кремль не зловживатиме своїми трубопроводами для досягнення агресивних політичних цілей.

Німеччина також зобов’язується створити та керувати Зеленим фондом для України, який передбачає перехід України на більш енергоефективні джерела енергії. Берлін і Вашингтон прагнутимуть просувати інвестиції в Зелений фонд України на суму не менше за $1 млрд, зокрема від приватного сектора.

Початкове пожертвування Німеччини у фонд становитиме щонаймнше $ 175 млн. Країна зобов’язується працювати над продовженням своїх зобов’язань найближчими бюджетними роками, а США підтримуватимуть ініціативу технічно та політично.

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Берлін продовжить підтримувати двосторонні енергетичні проекти з Києвом у сфері поновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Також призначать спеціального посланника з фінансуванням у $70 млн.

Німеччина також має намір запустити Пакет стійкості України, який, серед іншого, передбачає збільшення пропускної спроможності реверсних потоків газу в Україну, щоб повністю захистити країну від можливих спроб Москви скоротити або припинити поставки газу.

В угоді також декларується, що США та Німеччина докладуть зусиль, щоб транзит газу через Україну тривав після 2024 року, коли чинний контракт закінчиться. Таким чином Німеччина зобов’язується використовувати свої важелі впливу, щоб контракт на транзит газу між Україною і РФ був продовжений до 10 років. Спеціально для цього призначать посланника для підтримки цих переговорів. Вашингтон, своєю чергою, зобов’язується повністю підтримати ці зусилля.

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Німеччина також повинна повністю дотримуватися Третього енергетичного пакета щодо Північного потоку-2 під юрисдикцією Німеччини, щоб забезпечити поділ і доступ третіх сторін. Це передбачає оцінку будь-яких ризиків, пов’язаних із сертифікацією оператора проекту для безпеки енергопостачання ЄС.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо Північного потоку-2. МЗС вже направило відповідні ноти у Брюссель і Берлін.