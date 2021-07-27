Увольнение генерал-полковника Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначение на его место Валерия Залужного является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны и в секторе безопасности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что для него безусловным приоритетом является способность руководителей всех уровней на 100% выполнять задачи, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии.

— Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями. Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать, — убежден глава государства.

Владимир Зеленский надеется, что на всех уровнях в Вооруженных силах, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок.

27 июля пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга сообщил об отставке Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Место Хомчака в ВСУ займет Валерий Залужный — командующий войсками оперативного командования Север.