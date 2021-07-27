Звільнення генерал-полковника Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначення на його місце Валерія Залужного є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони та в секторі безпеки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що для нього безумовним пріоритетом є здатність керівників усіх рівнів на 100% виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії.

– Сфера оборони повинна функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками. Ротації чи заміна керівників не мають розглядатися як щось надзвичайне. Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити, – переконаний глава держави.

Володимир Зеленський сподівається, що на всіх рівнях у Збройних силах, Міністерстві оборони та в структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не припускатися помилок.

27 липня прес-секретар президента Сергій Никифоров під час брифінгу повідомив про відставку Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Місце Хомчака у ЗСУ займе Валерій Залужний – командувач військами оперативного командування Північ.