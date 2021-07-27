Юлия Мендель, которая до недавнего времени была пресс-секретарем Владимира Зеленского и выпустила книгу Каждый из нас президент, заинтриговала украинцев – не собирается ли сама баллотироваться на главный пост в Украине. Ответ на этот вопрос она дала в эксклюзивном интервью Утру в большом городе на ICTV.
Мендель засмеялась и ответила вопросом на вопрос:
— Я хороший пиарщик, правда?
В целом работу Офиса президента она оценила на 5+ по пятибалльной шкале, своим самым большим профессиональным достижением Юлия назвала налаживание международной коммуникации ОП, а свою самую большую ошибку описала так:
— Три точки не там поставила…
Самого президента Мендель считает сильной личностью, но говорит, что ему тяжело расставаться с людьми.
Причина, почему ушла с должности спикера Зеленского, личная — по состоянию здоровья, убеждает она.
Рассказала также, какую имела зарплату: сначала было 15 тыс. грн, а потом стало около 40 тысяч.
Призналась, что уже приобрела собственную квартиру, которая обошлась в почти один миллион гривен.
Разбогатеть на продажах от своей книги, по ее словам, вряд ли удастся — это не такие большие деньги.
Фото: Юлія Мендель