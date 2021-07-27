Юлія Мендель, яка донедавна була прес-секретарем президента Володимира Зеленського і випустила книгу Кожен із нас президент, заінтригувала українців – чи не збирається сама балотуватися на головну посаду в Україні. Відповідь на це питання вона дала в ексклюзивному інтерв’ю Ранку у великому місті на ICTV.

Мендель засміялася і відповіла питанням на питання:

– Я хороший піарник, правда?

Загалом роботу Офісу президента вона оцінила на 5+ за п’ятибальною шкалою, своїм найбільшим професійним досягненням Юлія назвала налагодження міжнародної комунікації ОП, а свою найбільшу помилку описала так:

– Три крапки не там поставила…

Самого президента Мендель вважає сильною особистістю, але каже, що йому важко розлучатися з людьми.

Причина, чому пішла з посади спікера Зеленського, особиста – через стан здоров’я, переконує вона.

Розповіла також, яку мала зарплату: спочатку було 15 тис. грн, а потім стало близько 40 тисяч.

Зізналася, що вже придбала власну квартиру, яка обійшлася у майже один мільйон гривень.

Розбагатіти на продажах від своєї книги, за її словами, навряд чи вдасться – це не такі великі гроші.

Фото: Юлія Мендель