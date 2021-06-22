Председатель партии Голос, народный депутат Кира Рудик показала журналистке Утра в большом городе на ICTV Александре Кучеренко дом, в котором живет, рассказала, сколько тратит на его содержание, и на чем удается экономить.

Жилье она арендует за $1,2 тыс. в месяц — это просторный трехэтажный дом площадью 250 кв. м.

Однако за коммунальные услуги платит около 6 тыс. грн, потому что экономит на газе. А сделать это удалось, изменив поставщика.

— Сейчас я плачу 7 грн за газ, а раньше платила 10, — рассказала политик.

В то же время в доме нет батарей — он отапливается теплым полом, а в комнатах, которыми меньше пользуются, выставляют низкую температуру.

Рудик сказала, что за электричество также немного платит, поскольку пользуется энергоэффективными лампочками.

Однако она призналась, что может потратить немалую сумму на шопинг, и показала самую дорогую вещь в своем гардеробе.

— Наверное, это жакет, который я покупала в Чехии. Он стоил около €1 тыс., — сказала нардеп.

А вот в холодильнике политика почти пусто — только вода.

— Я придерживаюсь правильного питания, и легче всего это делать, когда ты заказываешь еду. На это уходит около 300 грн в день, или 2 100 грн в неделю, — объяснила она.

Показала Рудик и свою машину, которая ездит на дизеле. По ее словам, на топливо тратит 5-6 тыс. грн в месяц.

А итоге счетчик экономии, с которым Кучеренко пришла к Рудик, оценил экономность политика в 65%.