В Вооруженных силах Украины продолжают происходить значительные кадровые изменения. 28 июля президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнейчука.

На его место назначили 48-летнего генерал-майора Сергея Шапталу. О профессиональных достижениях и личной жизни новоназначенного главы Генштаба, читайте в материале.

Сергей Шаптала — биография начальника Генштаба ВСУ

Шаптала Сергей Александрович родился в Константиновке Черкасской области в 1973 году.

Шаптала получил образование в военном училище в столице. Первую руководящую должность он занял в возрасте 40 лет.

В 2013 году он стал командиром 300-го Черновицкого отдельного механизированного полка. Когда в 2014 году началась война на востоке Украины, его назначили командиром 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады.

Будущий начальник Генштаба непосредственно участвовал в боевых действиях на Донбассе, в частности в боях за Дебальцево в 2015 году.

В 2018 году пятый президент Украины Петр Порошенко издал указ, согласно которому Сергей Шаптала получил звание генерал-майора.

С 2017 до 2020 года военный был начальником штаба Оперативного командования Юг. А в 2020 году занял должность командующего войсками в Оперативном командовании Запад.

У Сергея Шапталы есть жена Оксана и сын Владислав.

Декларация Сергея Шапталы

В собственности Сергея Шапталы — два земельных участка, квартира в городе Черкассы и жилой дом на родине — в городе Константиновка.

За 2020 год военный задекларировал более 582 тыс. грн зарплаты и более 156 тыс. грн помощи.

Среди денежных активов Шапталы — 200 тыс. грн наличными.

Награды Шапталы

Сергею Шапталу присуждены две государственные награды. В 2015 году он получил звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

В том же году Шапталу вручили Орден Богдана Хмельницкого III ст.

Кадровые изменения в ВСУ

Кроме изменения начальника Генштаба 28 июля Зеленский также уволил командующего ООС Владимира Кравченко.

Перед этим президент изменил и главнокомандующего Вооруженных сил. Вместо Руслана Хомчака должность занял генерал-майор Валерий Залужный.

Больше о кадровых изменениях в ВСУ и почему они происходят, читайте в материале.

Фото: Херсонский областной военный комиссариат