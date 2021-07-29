В Вооруженных силах Украины продолжают происходить значительные кадровые изменения. 28 июля президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнейчука.
На его место назначили 48-летнего генерал-майора Сергея Шапталу. О профессиональных достижениях и личной жизни новоназначенного главы Генштаба, читайте в материале.
Сергей Шаптала — биография начальника Генштаба ВСУ
Шаптала Сергей Александрович родился в Константиновке Черкасской области в 1973 году.
Шаптала получил образование в военном училище в столице. Первую руководящую должность он занял в возрасте 40 лет.
В 2013 году он стал командиром 300-го Черновицкого отдельного механизированного полка. Когда в 2014 году началась война на востоке Украины, его назначили командиром 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады.
Будущий начальник Генштаба непосредственно участвовал в боевых действиях на Донбассе, в частности в боях за Дебальцево в 2015 году.
В 2018 году пятый президент Украины Петр Порошенко издал указ, согласно которому Сергей Шаптала получил звание генерал-майора.
С 2017 до 2020 года военный был начальником штаба Оперативного командования Юг. А в 2020 году занял должность командующего войсками в Оперативном командовании Запад.
У Сергея Шапталы есть жена Оксана и сын Владислав.
Декларация Сергея Шапталы
В собственности Сергея Шапталы — два земельных участка, квартира в городе Черкассы и жилой дом на родине — в городе Константиновка.
За 2020 год военный задекларировал более 582 тыс. грн зарплаты и более 156 тыс. грн помощи.
Среди денежных активов Шапталы — 200 тыс. грн наличными.
Награды Шапталы
Сергею Шапталу присуждены две государственные награды. В 2015 году он получил звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.
В том же году Шапталу вручили Орден Богдана Хмельницкого III ст.
Кадровые изменения в ВСУ
Кроме изменения начальника Генштаба 28 июля Зеленский также уволил командующего ООС Владимира Кравченко.
Перед этим президент изменил и главнокомандующего Вооруженных сил. Вместо Руслана Хомчака должность занял генерал-майор Валерий Залужный.
Больше о кадровых изменениях в ВСУ и почему они происходят, читайте в материале.