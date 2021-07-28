Во вторник, 27 июля, в Вооруженных силах Украины произошли значительные кадровые изменения. После решения президента Владимира Зеленского главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ушел с должности.

На его место был назначен генерал-майор Валерий Залужный, который до недавнего времени возглавлял Командование Север. Хомчак не ушел из команды, а стал первым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В чем причина кадровых перестановок в вооруженных силах, почему это происходит именно сейчас и чего стоит ожидать в дальнейшем, выяснили Факты ICTV.

Отставка Хомчака — в чем причины и чего стоит ожидать

Впервые об отставке Хомчака сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, причиной стали постоянные конфликты между руководством ВСУ и Минобороны. Зеленский же наоборот хочет, чтобы эти структуры тесно взаимодействовали, поэтому и принял такое решение.

— Сказать, что это произошло неожиданно, я не могу. Вопрос к Хомчаку были раньше, но самое главное — это то конфликт, который у него был с министром обороны. Это ненормально, когда в стране, которая находится в состоянии войны, главные военные возводят какие счета, выводя это в публичную плоскость, — уверен политолог Игорь Рейтерович.

Эксперт также не исключает, что к Хомчаку были претензии по реформированию и обеспечению ВСУ, а также по поводу непосредственного пребывания в зоне ООС.

Решение Зеленского об увольнении Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ — это также продолжение значительных кадровых изменений в силовой структуре.

Недавно Зеленский провел кадровые ротации в руководстве СБУ и Службы внешней разведки.

— Буквально за последнюю неделю президент сделал целый ряд важных решений для наведения порядка и укрепления руководства в оборонной сфере и в спецслужбах. Это свидетельствует о том, что он пытается укрепить силовые структуры, повысить их эффективность и привести корпоративный строй, потому что есть существенные проблемы, касающиеся, в частности, медленных темпов реформирования и модернизации оборонной сферы и спецслужб, — считает политолог Владимир Фесенко.

По словам Фесенко, глава государства ценит командность в работе и способность работать вместе для одной цели. Если же он этого не видит, то прибегает к значительным кадровым изменениям.

— Если Зеленский видит неэффективность того или иного руководителя, он не сомневается. Он может дать испытательный срок, такие ситуации были, и сейчас, я думаю, такая ситуация с Тараном. Но если он уже недоволен, то идет на резкие кадровые решения, — говорит политолог.

О конфликте главнокомандующего ВСУ Хомчака и главы Минобороны Андрея Тарана было известно давно. Вместе с перестановками в ВСУ Зеленский сменил трех заместителей министра обороны, но это еще не конец, уверены эксперты.

Если ситуация в Министерстве обороны не изменится, осенью следует ожидать и отставки Андрея Тарана.

— Я больше чем уверен, что осенью будут кадровые ротации и в Министерстве обороны, и будет также новый министр, — заявил Рейтерович.

Что известно о Валерии Залужном

Новым главнокомандующим ВСУ стал 48-летний генерал-майор Валерий Залужный. Он прошел все этапы военной службы — от командира взвода до командира батальона.

— Военные и представители гражданского общества, которые общаются с армией, сказали, что к этому человеку вообще нет вопросов. Человек профессиональный, специализированный, может общаться с военными независимо от их званий, понимает, что нужно армии. Опасений относительно того, что он будет не на своем месте, нет. Единственное, что вызывает опасения, — Залужному потребуется время для того, чтобы войти в состояние дел. Хотя, если разобраться, Хомчак входил в состояние дел почти год. Поэтому будем надеяться, что он справится гораздо быстрее, — резюмировал Игорь Рейтерович.

В 2018 году Залужный стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ, а в 2019 году — командующим оперативного командования Север. Более подробную биографию Валерия Залужного читайте в материале.

Фото: Валерий Залужный, Генеральный штаб ЗСУ