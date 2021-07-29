У Збройних силах України продовжують відбуватися значні кадрові зміни. 28 липня президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Корнійчука.
На його місце призначили 48-річного генерал-майора Сергія Шапталу. Про професійні здобутки та особисте життя новопризначеного очільника Генштабу, читайте у матеріалі.
Сергій Шаптала – біографія начальника Генштабу ЗСУ
Шаптала Сергій Олександрович народився у Костянтинівці Черкаської області у 1973 році.
Шаптала здобув освіту у військовому училищі у столиці. Першу керівну посаду він зайняв у віці 40 років.
У 2013 році він став командиром 300-го Чернівецького окремого механізованого полку. Коли у 2014 році почалася війна на сході України, його призначили командиром 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади.
Майбутній начальник Генштабу безпосередньо брав участь у бойових діях на Донбасі, зокрема у боях за Дебальцеве у 2015 році.
У 2018 році п’ятий президент України Петро Порошенко видав указ, відповідно до якого Сергій Шаптала отримав звання генерал-майора.
З 2017 до 2020 року військовий був начальником штабу Оперативного командування Південь. А у 2020 році обійняв посаду командувача військ в Оперативному командуванні Захід.
У Сергія Шаптали є дружина Оксана та син Владислав.
Декларація Сергія Шаптали
У власності Сергія Шаптали – дві земельні ділянки, квартира у місті Черкаси та житловий будинок на батьківщині – у місті Костянтинівка.
За 2020 рік військовий задекларував понад 582 тис. грн зарплати та понад 156 тис. грн допомоги.
Серед грошових активів Шаптала – 200 тис. грн у готівці.
Нагороди Шаптали
Сергію Шапталу присуджено дві державні нагороди. У 2015 році він отримав звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка.
У тому ж році Шапталу вручили Орден Богдана Хмельницького III ст.
Кадрові зміни в ЗСУ
Окрім зміни начальника Генштабу, 28 липня Зеленський також звільнив командувача ООС Володимира Кравченка.
Перед цим президент змінив і головнокомандувача Збройних сил. Замість Руслана Хомчака посаду зайняв генерал-майор Валерій Залужний.
Більше про кадрові зміни в ЗСУ та чому вони відбуваються, читайте у матеріалі.