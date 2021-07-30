Сегодня, 30 июля, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. На этот раз члены СНБО собрались не в Киеве, а в городе Краматорск Донецкой области.

Во время заседания рассмотрели восемь основных вопросов, касающихся энергетического сектора, внешней политики Украины, контрабанды, государственной границы, медицины и других.

Основные тезисы заседания СНБО сегодня, 30 июля 2021 года, читайте в материале.

Стратегия внешней политики

Во время заседания СНБО впервые за 30 лет независимости государства было принято Стратегию внешнеполитической деятельности. Она состоит из более 250 пунктов и шести приоритетных направлений:

вступление Украины в НАТО и ЕС;

расширение экспорта украинских продуктов и привлечение иностранных инвестиций;

защита граждан, находящихся за пределами государства;

формирование положительного имиджа на международной арене;

противодействие российской агрессии;

суверенитет и территориальная целостность.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, принятие документа поможет устранить существующие проблемы во внешней политике, связанные с отсутствием четкой стратегии.

Энергетика

Члены СНБО решили, что в случае угрозы национальной безопасности Украины на предприятиях энергетического сектора могут ввести администрации. Это будет временно.

Как отметил Данилов, сейчас в энергетической сфере наблюдаются негативные тенденции из-за монополии. Распределительной сетью обладают люди, которые держат ее в своей собственности.

Медицина

Алексей Данилов подчеркнул важность обеспечения выплат работникам медицинской сферы. По его словам, система здравоохранения должна готовиться к новым вызовам, поэтому медики должны получить денежное обеспечение.

Поэтому с января 2021 года ожидается значительное увеличение выплат для медиков — не только для врачей, но и для всего медицинского персонала.

Питьевая вода

На следующем заседании Совет нацбезопасности хочет услышать доклад главы Государственной экологической службы. О бездеятельности этого органа заявил Владимир Зеленский.

Члены СНБО намерены выяснить причины неэффективной работы службы, в частности по поводу нерешения проблемы загрязнения реки Ингулец.

Данилов подчеркнул, что каждая община должна вести учет состояния питьевой воды.

Защита границы

Для защиты государственной границы президент Украины Владимир Зеленский дал поручение привести в соответствие все границы.

По словам секретаря СНБО, по этому вопросу доклад подготовил новый министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в соответствие все наши границы.

Санкции против контрабандистов

30 июля СНБО ввел санкции против людей и компаний, которые занимаются контрабандой. Речь идет о трех физических лицах и 24 юридических лицах.

Среди них двое украинцев и один гражданин Германии. Секретарь СНБО Алексей Данилов, отметил, что контрабанда — это “позорное дело”, поэтому преступников будут отслеживать и внедрять против них ограничения.