Сьогодні, 30 липня, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Цього разу члени РНБО зібралися не у Києві, а у місті Краматорськ Донецької області.

Під час засідання розглянули вісім основних питань, що стосуються енергетичного сектору, зовнішньої політики України, контрабанди, державного кордону, медицини тощо.

Основні тези засідання РНБО сьогодні, 30 липня 2021 року, читайте у матеріалі.

Стратегія зовнішньої політики

Під час засідання РНБО вперше за 30 років незалежності держави було ухвалено Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Вона складається з понад 250 пунктів та шести пріоритетних напрямів:

вступ України до НАТО та ЄС;

розширення експорту українських продуктів та залучення іноземних інвестицій;

захист громадян, які перебувають за межами держави;

формування позитивного іміджу на міжнародній арені;

протидія російській агресії;

суверенітет і територіальна цілісність.

Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ухвалення документа допоможе усунути наявні проблеми у зовнішній політиці, пов’язані з відсутністю чіткої стратегії.

Енергетика

Члени РНБО вирішили, що у разі загрози національній безпеці України на підприємствах енергетичного сектору можуть запровадити адміністрації. Це буде тимчасово.

Як наголосив Данілов, наразі в енергетичній сфері спостерігаються негативні тенденції через монополію. Розподільною мережею володіють особи, які тримають її у своїй власності.

Питна вода

На наступному засіданні Рада нацбезпеки хоче почути доповідь очільника Державної екологічної служби. Про бездіяльність цього органу заявив Володимир Зеленський.

Члени РНБО мають намір з’ясувати причини неефективної роботи служби, зокрема щодо невирішення проблеми забруднення річки Інгулець.

Данілов підкреслив, що кожна громада повинна вести облік стану питної води.

Медицина

Олексій Данілов наголосив на важливості забезпечення виплат працівникам медичної сфери. За його словами, система охорони здоров’я повинна готуватися до нових викликів, тому медики мають отримати грошове забезпечення.

Тому з січня 2021 року очікується значне збільшення виплат для медиків – не лише для лікарів, а й для всього медичного персоналу.

Захист кордону

Для захисту державного кордону президент України Володимир Зеленський дав доручення привести у відповідність усі кордони.

За словами секретаря РНБО, щодо цього питання доповідь підготував новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Є завдання, яке поставив президент: найближчим часом привести у відповідність усі наші кордони.

Санкції проти контрабандистів

30 липня РНБО запровадила санкції проти людей та компаній, які займаються контрабандою. Йдеться про три фізичні особи та 24 юридичні особи.

Серед них двоє українців і один громадянин Німеччини. Секретар РНБО Олексій Данілов, наголосив, що контрабанда – це “ганебна справа”, тому злочинців й надалі відстежуватимуть і запроваджуватимуть проти них обмеження.