Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции против контрабандистов. На этот раз в список вошли три физических лица и 24 компании.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по результатам заседания, которое на этот раз провели в Донецкой области.

Данилов озвучил имена людей, против которых ввели ограничения. Это двое граждан Украины — Валерий Григорьевич Фальковский 1974 года рождения и Студенец Владислав Александрович 1984 года рождения.

Также в списке — немец Александр Арст 1986 года рождения.

— Мы дальше будем их отслеживать (случаи контрабанды, — Ред.). Кто и в дальнейшем будет заниматься этим постыдным делом, будет подпадать под санкции СНБО.

30 июля заседание Совета национальной безопасности и обороны провели в городе Краматорск, что в Донецкой области. Члены СНБО рассматривали восемь важных вопросов, связанных в частности с медициной, защитой государственной границы и питьевой водой.

На заседании впервые за годы независимости приняли Стратегию внешней политики. Что предусматривает документ, читайте в материале.