Кабинет министров должен разобраться в состоянии дел в Укрзализныце. В случае необходимости могут уволить определенных должностных лиц компании.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на пресс-конференции по результатам заседания СНБО в Краматорске 30 июля.

По его словам, на заседании СНБО обратили внимание, что на сегодня процессы в финансово-хозяйственной деятельности и в обеспечении устойчивого функционирования УЗ представляют угрозу национальной безопасности.

— Поэтому СНБО принял протокольное поручение Кабмину разобраться в положении дел (в УЗ — Ред.) и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения по этому вопросу, — заявил Данилов.

Коррупция в Укрзализныце

В мае экс-руководителю Центра обеспечения производства Укрзализныци и его подчиненному сообщено подозрение в злоупотреблении служебным положением, которое привело к 103 млн грн убытков.

По данным следствия, несмотря на контракты, которые позволяли предприятию получать топливо по приемлемым ценам, эти должностные лица намеренно настаивали на поставках по ценам, выше на 15-20%.