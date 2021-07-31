Кабінет міністрів повинен розібратися в стані справ в Укрзалізниці. У разі необхідності можуть звільнити певних посадових осіб компанії.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на прес-конференції за результатами засідання РНБО в Краматорську 30 липня.

За його словами, на засіданні РНБО звернули увагу, що на сьогодні процеси в фінансово-господарської діяльності та в забезпеченні сталого функціонування УЗ становлять загрозу національній безпеці.

– Тому РНБО ухвалила протокольне доручення Кабміну розібратися в положенні справ (в УЗ – Ред.) і в разі потреби вжити кардинальних, у тому числі кадрових, рішень з цього питання, – заявив Данілов.

Корупція в Укрзалізниці

У травні екс-керівнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та його підлеглому повідомлено підозру у зловживанні службовим становищем, яке призвело до 103 млн грн збитків.

За даними слідства, попри контракти, які давали змогу підприємству отримувати пальне за прийнятними цінами, ці посадовці навмисно наполягали на поставках за цінами, вищими на 15-20%.