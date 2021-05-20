Экс-руководителю Центра обеспечения производства Укрзализныци и его подчиненному сообщено подозрение.

САП и НАБУ обвиняют чиновников в злоупотреблении служебным положением, которое привело к 103 млн грн убытков.

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Следствие установило, что в начале 2017 подозреваемые прибегли к действиям, благодаря которым один из поставщиков дизельного топлива внезапно получил безосновательное увеличение цены.

Также, несмотря на контракты, которые позволяли предприятию получать топливо по приемлемым ценам, эти должностные лица намеренно настаивали на поставках по ценам на 15-20% выше.

Представителю поставщика топлива, который замешан в этом деле, также сообщено о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечает, что он уже находится в международном розыске.

Коррупция в Укразализныце

В апреле СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему на Львовской железной дороге. Местные чиновники сговорились с заводом, который расположен на востоке Украины.

Они намеренно заказывали товары у предприятия по завышенной стоимости, а разницу забирали себе. На одной из сделок они нажились на 20 млн грн.