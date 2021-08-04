В больнице Феофания сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. После этого его поместили в изолятор Службы безопасности Украины.

Чауса задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды.

— Чаус доставлен в изолятор Службы безопасности Украины, ее сотрудники продолжают обеспечивать его безопасность, – сообщили в правоохранительных органах.

Сегодня его должны доставить в Высший антикоррупционный суд и избрать меру пресечения.

Напомним, летом 2016 года Чауса поймали на взятке в сумме $150 тыс. По сообщениям СМИ, он обещал вынести нужное решение в одном из дел о торговле наркотиками.

Позже появилась информация, что полученные деньги он прятал в стеклянных банках, которые закапывал на своем огороде.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Чаусу может грозить до 12 лет тюрьмы.

В сентябре 2016 года парламент разрешил задержать судью, но он успел сбежать из Украины в Кишинев.

С ноября 2020 года Чаус находился в международном розыске. Впоследствии его задержали в Молдове по экстрадиционному запросу. Но экс-судью так и не вернули Украине.

3 апреля 2021 года появилась информация, что Чауса похитили в Молдове. А уже 30 июля чиновника нашли и задержали сотрудники СБУ в селе в Винницкой области.

Подробнее о деле Николая Чауса — читайте в материале.