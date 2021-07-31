Служба безпеки України зробила офіційну заяву щодо колишнього судді Дніпровського районного суду в Києві Миколи Чауса.

Слідчі СБУ отримали від Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування інших злочинних дій проти нього.

Екс-суддю помістили під захист для його безпеки. З огляду на його фізичний та моральний стан, наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

СБУ з’ясовує всі обставини викрадення та позбавлення волі колишнього судді Миколи Чауса, а також встановлює людей, які це скоїли.

Варто зазначити, що СБУ з травня 2021 року проводить досудове розслідування кримінального провадження через викрадення Чауса та незаконного перенаправлення його через кордон.

30 липня на гарячу лінію СБУ звернувся чоловік, який розповів, що у Вінницькій області перебуває особа, яка представилася Миколою Чаусом. За його словами, екс-суддя попросив його викликати саме співробітників Служби безпеки.

Микола Чаус – колишній суддя Дніпровського районного суду Києва. Влітку 2016 року посадовця спіймали на хабарі розміром у $150 тис.

За даними ЗМІ, він обіцяв винести “необхідне рішення” в одному з проваджень про торгівлю наркотичними засобами. Згодом у виданнях з’явилася інформація, що всі отримані кошти екс-суддя ховав у скляних банках, які закопував на території свого городу.

Він проходить як фігурант кримінального провадження за статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Миколі Чаусу може загрожувати до 12 років перебування за ґратами.