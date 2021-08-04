У лікарні Феофанія співробітники Національного антикорупційного бюро затримали екс-суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Після цього його помістили в ізолятор Служби безпеки України.

Чауса затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

– Чаус доставлений в ізолятор Служби безпеки України, її співробітники продовжують забезпечувати його безпеку, – повідомили в правоохоронних органах.

Сьогодні його повинні доставити до Вищого антикорупційного суду та обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, влітку 2016 року Чауса спіймали на хабарі в сумі $150 тис. За повідомленнями ЗМІ, він обіцяв винести потрібне рішення в одній зі справ про торгівлю наркотиками.

Пізніше з’явилася інформація, що отримані гроші він ховав у скляних банках, які закопував на своєму городі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Чаусу може загрожувати до 12 років в’язниці.

У вересні 2016 року парламент дозволив затримати суддю, але він встиг втекти з України до Кишинева.

З листопада 2020 року Чаус знаходився в міжнародному розшуку. Згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Але екс-суддю так і не повернули Україні.

3 квітня 2021 року з’явилася інформація, що Чауса викрали в Молдові. А вже 30 липня чиновника знайшли та затримали співробітники СБУ в селі у Вінницькій області.

Детальніше про справу Миколи Чауса – читайте в матеріалі.