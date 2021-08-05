Четвертый премьер-министр Украины и первый глава Службы безопасности Евгений Марчук умер из-за обострения заболеваний, вызванных коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, коронавирусная болезнь стала причиной смерти Евгения Марчука.

Так, болезнь обострила заболевания, которыми деятель страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

— Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук, — говорится в сообщении.

Утром 5 августа стало известно, что Евгений Марчук умер.

Жена государственного деятеля Лариса Ившина сообщила в соцсети, что у мужа остановилось сердце.

Марчука не стало в возрасте 80 лет. За свою жизнь он был в должности главы СБУ, главой Кабмина и министром обороны.