Четвертий прем’єр-міністр України та перший глава Служби безпеки Євген Марчук помер через загострення захворювань, спричинених коронавірусом.

Як повідомили в прес-службі СБУ, коронавірусна хвороба стала причиною смерті Євгена Марчука.

Так, хвороба загострила захворювання, на які діяч страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.

– Сьогодні пішов з життя український державний діяч, перший голова Служби безпеки України Євген Кирилович Марчук, – йдеться в повідомленні.

Вранці 5 серпня стало відомо, що Євген Марчук помер.

Дружина державного діяча Лариса Івшина повідомила у соцмережі, що у чоловіка зупинилося серце.

Марчука не стало у віці 80 років. За своє життя він був на посаді глави СБУ, очільником Кабміну та міністром оборони.