В Киеве в воскресенье, 22 августа, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Приоритетной темой стало урегулирование ситуации на Донбассе, а также Северный поток-2, реформы в Украине и ситуация в Афганистане.

Факты ICTV собрали основные заявления лидеров двух стран.

Глава государства поблагодарил Меркель за предоставление 1,5 млн вакцин от коронавируса и участие Германии в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа. Меркель сообщила, что глава министр иностранных дел Германии Хайко Маас не посетит саммит из-за ситуации в Афганистане, но вместо него будет министр энергетики. При этом она отметила важность этого саммита.

Зеленский рассказал, что во время встречи тет-а-тет, которая прошла накануне пресс-конференции, стороны обсуждали реформы в Украине, Северный поток-2 и ситуацию в Афганистане.

Меркель в очередной раз заявила, что Россия не должна использовать газ как оружие и инструмент давления на Украину, и транзит должен продолжаться после 2024 года. По словам Зеленского, Украина рассматривает газопровод через призму безопасности, поэтому Киев инициировал консультации с Еврокомиссией.

— Я считаю, что это оружие и не замечать, что это оружие — не правильно. Я считаю, что это настолько опасно, даже сейчас, без его запуска, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе и как они прыгают вверх. Запуск приведет к большим рискам и это будет на руку России, — заявил президент.

Глава государства также рассказал, что приоритетной темой переговоров была война на Донбассе.

— Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться, – отметил Зеленский в контексте возможности встречи в нормандском формате.

По его убеждению, урегулирование должно проходить на основании кластеров и парижских договоренностей.

Меркель сказала, что прогресс в этом направлении отсутствует. Также она назвала РФ участником конфликта на Донбассе и уточнила, что считает правильным отказ Украины вести переговоры с боевиками “ЛДНР”.

— Правильно, что Украина отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов, — сказала канцлер.

Она хотела бы еще раз провести встречу в нормандском формате до того, как покинет должность канцлера. Эту встречу, по ее словам, нужно провести на наивысшем уровне, пригласив Зеленского, Путина и Макрона, но для этого нужно выработать повестку дня.

— Если мы сможем разработать повестку дня, то это возможно. Есть такие проблемы с минскими договоренностям, которые не осуществлены, например открытие КПВВ. Но ТКГ должна работать, — заявила Меркель.

Канцлер также подчеркнула, что это ее прощальный визит и в качестве канцлера она, наверное, в Украину уже не приедет. Это стало объяснением того, почему она сама не будет участвовать в саммите Крымской платформы.