Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия должны сохранять давление на Российскую Федерацию.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелы Меркель в Киеве.

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Глава государства отметил, что во время встречи с Меркель они говорили о Северном потоке-2, энергетической безопасности Украины, ситуации на Донбассе и Нормандском формате.

По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.

— Наша позиция относительно проведения саммита нормандской четверки неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на Россию должно оставаться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров, — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил канцлера за 1,5 млн доз вакцины против коронавируса, которые Германия предоставила Украине на двусторонней основе.