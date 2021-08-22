У Києві в неділю, 22 серпня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Пріоритетною темою стало врегулювання ситуації на Донбасі, а також Північний потік-2, реформи в Україні та ситуація в Афганістані.

Факти ICTV зібрали основні заяви лідерів двох країн.

Глава держави подякував Меркель за надання 1,5 млн вакцин від коронавірусу та участь Німеччини в саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня. Меркель повідомила, що глава міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас не відвідати саміт через ситуацію в Афганістані, але замість нього буде міністр енергетики. Водночас вона наголосила на важливості цього саміту.

Зеленський розповів, що під час зустрічі тет-а-тет, яка пройшла напередодні прес-конференції, сторони обговорювали реформи в Україні, Північний потік-2 і ситуацію в Афганістані.

Меркель вчергове заявила, що Росія не повинна використовувати газ як зброю та інструмент тиску на Україну, і транзит повинен тривати після 2024 року. За словами Зеленського, Україна розглядає газопровід через призму безпеки, тому Київ ініціював консультації з Єврокомісією.

– Я вважаю, що це зброя. І не помічати, що це зброя – не правильно. Я вважаю, що це настільки небезпечно, навіть зараз, без його запуску, ми бачимо, хто контролює ціни на газ в Європі, і як вони стрибають вгору. Запуск призведе до великих ризиків і це буде на руку Росії, – заявив президент.

Глава держави також розповів, що пріоритетною темою переговорів була війна на Донбасі.

– Поки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатися, – зазначив Зеленський в контексті можливості зустрічі в нормандському форматі.

На його переконання, врегулювання має проходити на підставі кластерів і паризьких домовленостей.

Меркель сказала, що прогрес в цьому напрямку відсутній. Також вона назвала РФ учасником конфлікту на Донбасі та уточнила, що вважає правильним відмову України вести переговори з бойовиками “ЛДНР”.

– Правильно, що Україна відмовляється вести прямі переговори з представниками сепаратистів, – сказала канцлер.

Вона хотіла б ще раз провести зустріч в нормандському форматі до того, як піде з посади канцлера. Цю зустріч, за її словами, потрібно провести на найвищому рівні, запросивши Зеленського, Путіна і Макрона, але для цього потрібно розробити порядок денний.

– Якщо ми зможемо розробити порядок денний, то це можливо. Є такі проблеми з мінських домовленостей, які не здійснено, наприклад відкриття КПВВ. Але ТКГ повинна працювати, – заявила Меркель.

Канцлер також підкреслила, що це її прощальний візит і як канцлер вона, напевно, в Україну вже не приїде. Це стало поясненням того, чому вона сама не братиме участі в саміті Кримської платформи.