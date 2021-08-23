Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация прибыла на саммит Крымской платформы, потому что страна никогда не признает оккупацию Крыма.

Об этом он сказал перед началом учредительного саммита Крымской платформы.

— Мы прибыли на этот саммит, чтобы продемонстрировать, насколько для нас важен вопрос территориальной целостности Украины и соблюдения прав крымских татар. Мы находимся здесь потому, потому что мы не признавали аннексию Крыма и никогда ее не признаем. Об этом недостаточно просто говорить, поэтому мы находимся здесь, чтобы показать всем другим нашу позицию, — заявил глава МИД Турции.

Он также выразил надежду, что Крымская платформа сыграет важную роль в вопросе деоккупации Крыма.

— Мы верим, что Крымская платформа будет очень важную роль в вопросе деоккупации Крыма и соблюдении прав крымских татар, — отметил Чавушоглу.

Крымская платформа — это саммит, на базе которого будут обсуждать пути деоккупации Крыма. Планируется, что встречи в рамках этого формата будут проходить на четырех уровнях. К первому относятся саммиты с участием глав государств.

Второй уровень предусматривает встречи глав МИД.

На третьем уровне к обсуждениям будут привлекать парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. А четвертый предусматривает обсуждение деоккупации Крыма на экспертном уровне.