Глава государства Владимир Зеленский выступил на учредительном саммите Крымской платформы, который проходит в Киеве 23 августа. Он отметил важность этого события, так как впервые за семь лет вопрос деоккупации Крыма подняли на высоком международном уровне.

Он поблагодарил 46 делегаций за участие в саммите.

— Я хочу поблагодарить и поаплодировать вам, потому что это вопрос актуален. Уважаемые главы государств, правительств, парламентов, члены правительств, послы — все вы наши друзья. Сегодня, 23 августа, происходит очень важное и знаковое событие. Впервые со времен оккупации украинского полуострова этот вопрос вынесен на самый высокий международный уровень. И я искренне поздравляю все 46 делегаций, участников первого нашего саммита — Крымской платформы, — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Крым оккупировала Россия, которая была гарантом безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму.

— Семь лет назад в центре Европы Российская Федерация аннексировала и оккупировала часть нашей территории. Его площадь (Крыма, — Ред.) — 27 тыс. кв. км. Это больше, чем некоторые страны Европы, некоторые страны мира. Нашу территорию аннексировало одно из государств — гарантов безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, — отметил он.

Зеленский добавил, что Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека.

— С начала оккупации Москва втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове. Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека. Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации территории, — подчеркнул он.

Глава государства констатировал, что временная оккупация Крыма Россией продолжается уже 2 741 день.

— Слишком много времени потеряно, к сожалению. Мы больше не должны терять ни одного дня. Украина начинает писать новую главу в истории украинского Крыма — это глава о деоккупации. Ведь деоккупация — это моя конечная цель. Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на семь лет, — подчеркнул он.

Зеленский также выразил надежду, что 23 августа 2021 года станет началом деоккупации полуострова, которая начнется в Киеве.

Крымская платформа — это саммит, на базе которого будут обсуждать пути деоккупации Крыма. О создании этой площадки сообщил президент Украины Владимир Зеленский осенью 2020 года.

Планируется, что встречи в рамках этого формата будут проходить на четырех уровнях. К первому относятся саммиты с участием глав государств. Второй уровень предусматривает встречи министров иностранных дел.

На третьем уровне к обсуждениям будут привлекать парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. А четвертый предусматривает обсуждение деоккупации полуострова на экспертном уровне.

По словам постоянного представителя президента в АРК и Севастополе Антона Кориневича, Крымская платформа будет работать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

Крымская платформа — участники

Участие в Крымской платформе подтвердили 42 страны. Среди них Канада, Польша, Австрия, Словакия, Швеция, Турция и другие.

Саммит должен завершиться принятием Крымской декларации, которая будет открытой для государств, которые не смогли принять участие в Крымской платформе.