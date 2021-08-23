Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька делегація прибула на саміт Кримської платформи, тому що країна ніколи не визнає окупацію Криму.

Про це він сказав перед початком установчого саміту Кримської платформи.

– Ми прибули на цей саміт, щоб продемонструвати, наскільки для нас важливим є питання територіальної цілісності України та дотримання прав кримських татар. Ми перебуваємо тут, тому що ми не визнавали анексію Криму, й ніколи її не визнаємо. Про це недостатньо просто говорити, тому ми перебуваємо тут, щоб показати всім іншим нашу позицію, – заявив глава МЗС Туреччини.

Він також висловив надію, що Кримська платформа зіграє важливу роль в питанні деокупації Криму.

– Ми віримо, що Кримська платформа гратиме дуже важливу роль в питанні деокупації Криму та дотримання прав кримських татар, – зазначив Чавушоглу.

Кримська платформа – це саміт, на базі якого обговорюватимуть шляхи деокупації Криму. Планується, що зустрічі в рамках цього формату проходитимуть на чотирьох рівнях. До першого належать саміти за участю глав держав.

Другий рівень передбачає зустрічі глав МЗС.

На третьому рівні до обговорень залучатимуть парламентські асамблеї НАТО, ОБСЄ і Ради Європи. А четвертий передбачає обговорення деокупації Криму на експертному рівні.