Саммит Крымской платформы: почему важен для Украины и стоит ли ждать результатов

23 августа в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Ее главная цель — добиться деоккупации Крыма.

Участие в Крымской платформе приняли представители 46 стран. По итогам саммита они подписали совместную декларацию. Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии.

Почему проведение саммита Крымской платформы было важным для Украины и стоит ли ждать результатов — читайте в материале.

Декларация Крымской платформы — основные положения

Согласно принятому документу, участники Международной Крымской платформы осуждают:

ограничение прав человека и основных свобод в Крыму;

милитаризацию полуострова, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе,

препятствование правам и свободам судоходства;

изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым.

Страны-участницы саммита подтвердили, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться и в дальнейшем.

Кроме того, они подтвердили свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма и восстановления контроля Украины над этой территорией.

Также декларация предусматривает, что страны обязуются рассмотреть дальнейшее ужесточение санкций против Российской Федерации, если действия России того потребуют.

А еще подписанты документа пообещали:

использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией;

рассматривать возможность применения других механизмов там, где это целесообразно;

консультироваться, обмениваться и координировать должным образом свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма.

Главные тезисы, прозвучавшие на саммите

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что 23 августа 2021 года станет началом деоккупации Крыма, которая начнется в Киеве.

Он обратил внимание на то, что с начала оккупации Россия втрое увеличила свое военное присутствие на украинском полуострове, в результате чего он превратился в военную базу и стал плацдармом для дальнейшего распространения влияния РФ на регион Черного моря.

По мнению главы государства, оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности.

— Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности, принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ. Без восстановления доверия к этой системе ни одно государство не может быть уверенно, что не станет следующей жертвой оккупации территорий, — подчеркнул он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал мнение президента, отметив, что деоккупация Крыма — коллективное задание, поскольку речь идет о восстановлении справедливости норм международного права.

Также он добавил, что общие потенциальные убытки от оккупации Крыма оцениваются экспертами в более $100 млрд. Это утраченные природные ресурсы, активы государства, промышленность, а главное — негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора.

Со своей стороны глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает оккупацию Крыма Россией и дальше будет выступать против нарушения международного права:

— Я здесь присутствую для того, чтобы подтвердить неизменную позицию ЕС: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Наша цель — сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной, — отметил он.

А вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис добавил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину в борьбе с незаконной оккупацией и контролировать, чтобы этот вопрос был на международной повестке дня.

Чем проведение саммита важно для Украины

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV говорит, что проведение Крымской платформы было очень важным для Украины, ведь снова актуализировало вопрос Крыма в мировой повестке дня.

Поскольку наша страна в очередной раз на таком уровне получила подтверждение основных заявлений, которые звучали от международного сообщества, начиная с 2014 года.

— Проведение саммита по пятибалльной шкале я бы оценил на четверку с плюсом точно. С точки зрения организации, представительств, прозвучавших заявлений, все было на достаточно высоком уровне. Но это только первый шаг. Результативность, эффективность, актуальность платформы можно оценить при условии, что будет соответствующее продолжение, и подписанная декларация найдет практическое воплощение. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев станет ясно: это была разовая акция или серьезная работа, которая будет проводиться каждый день, — объясняет эксперт.

Политолог и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV обращает внимание на то, что для Украины важна даже не столько Крымская платформа, как политика, направленная на деоккупацию Крыма и возвращение наших граждан и территорий.

Крымская же платформа должна быть инструментом, который поможет реализовать эти инициативы.

— Думаю, принципиально важно, чтобы экспертный совет, созданный в рамках платформы, предметно и ежедневно занимался как вопросами сферы безопасности, так и гуманитарными. В частности, правами людей на оккупированных территориях, — отмечает он.

Но, по мнению политолога, Украине также стоит использовать возможности, когда есть такое количество представителей международных государств, чтобы создавать и наполнять фонды помощи политзаключенным или нашим гражданам в Крыму, которые в этом нуждаются.

По словам Александра Мусиенко, ключевая идея должна заключаться в том, что в вопросе деоккупации Крыма мы боремся прежде всего за защиту прав человека и достойное будущее для граждан.

Подписанную странами декларацию политолог называет важным шагом, поскольку в ней международное сообщество подтверждает непризнание незаконной оккупации Крыма Россией. Но необходимо работать над тем, чтобы все, что она предусматривает, воплощалось в жизнь:

— Нам нужно понимать, что инициативы по деоккупации, защите граждан или о том, как еще больше привлекать Россию к ответственности, укреплять украинские военно-морские силы, должны быть прежде всего со стороны Украины, — добавляет Александр Мусиенко.

А вот сможет ли быть выполнено обязательство, предусматривающее дополнительные ограничительные санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии, зависит от нескольких факторов.

— Во-первых, это будет зависеть от того, создадут ли органы Крымской платформы, которые будут заниматься разработкой и реализацией политики в сфере противодействия агрессии РФ. То есть те, кто будет собирать соответствующую информацию, готовить документы, выносить их на рассмотрение стран-подписантов декларации. Во-вторых, в этой ситуации многое зависит от Украины. В частности от того, сможет ли она предоставить доказательства конкретных нарушений со стороны России, которые будут вызывать необходимость введения дополнительных санкций, — добавляет Игорь Рейтерович.

В то же время глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко отметил, что саммит Крымской платформы — это важнейшее международное мероприятие, которое проходило в Украине за все 30 лет независимости нашей страны.

Главным смыслом этой площадки политолог называет длительную дипломатическую борьбу против российской оккупации Крыма.

— Задача Крымской платформы — постоянно напоминать международному сообществу об этой проблеме и координировать наши усилия и активность международных партнеров в борьбе против российской оккупации Крыма (в частности, и через санкционный режим против России), в реагировании на политические и правовые последствия российской оккупации Крыма. В частности, на нарушение прав и свобод украинских и крымских татар на оккупированных территориях, на превращение Крыма в военную базу, на многочисленные нарушения международного права в результате российской оккупации Крыма, — говорит эксперт.

Между тем посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал Крымскую платформу историческим прорывом. Он убежден, что в конце этого процесса Россия добровольно вернет Крым. Но это может затянуться и длиться несколько лет.