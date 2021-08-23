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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада обратилась к ЕС и НАТО с призывом к сотрудничеству в рамках Крымской платформы — за 283 голоса

Верховна Рада

Верховная Рада на внеочередной сессии приняла проект постановления №5775. В нем она обратилась к международным институтам и иностранным государствам, призвав их сотрудничать в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии со стороны Российской Федерации.

Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата.

Обращение Верховной Рады адресовано к:

  • Организации Объединенных Наций;
  • Парламентской Ассамблее Совета Европы;
  • Парламентской Ассамблее ОБСЕ;
  • Парламентской Ассамблее НАТО,
  • Парламентской Ассамблее ОЧЭС;
  • Европейскому парламенту;
  • правительствам и парламентам иностранных государств.

В нем Верховная Рада призвала иностранных партнеров усилить политико-дипломатическое и экономическое давление на Российскую Федерацию в ответ на нарушение ею норм международного права, а также к поиску путей преодоления последствий преступной деятельности государства-оккупанта в военно-политической, экономической, экологической, культурной, религиозной сферах региона.

23 августа в Украине в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Это площадка, созданная по инициативе Украины, чтобы разработать координационный механизм для возвращения аннексированного Россией Крыма и защиты прав человека.

На первый саммит собралось более 40 стран мира и организаций. По его итогам была подписана открытая декларация.

Страны-участницы саммита осудили нарушения и ограничения прав человека в Крыму и милитаризацию полуострова. Ознакомиться с декларацией Крымской платформы можно в нашем материале.

Фото: Depositphotos

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