Власть в Украине должна иметь четкий план на случай деоккупации Крыма – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда ни к чему не готова, но всегда способна справиться с любыми вызовами. Несмотря на это, по его словам, уже сейчас у органов государственной власти должен существовать план по деоккупации Крыма.

Об этом он рассказал в интервью накануне саммита Крымской платформы.

— Украина — странное государство. Оно ни к чему никогда не готово, но так или иначе всегда способно справиться с тем или иным вызовом. Вы задаете очень хороший вопрос, потому что я всегда всем говорю, что в каждом органе государственной власти уже должен существовать план не только того, что мы делаем для содействия деоккупации Крыма, но и того, что мы будем делать, когда деоккупация начнется, — отметил Кулеба.

Он считает, что такой план должен быть в органах государственной власти.

— Такой план должен быть у военных, МВД, экономистов, экологов, педагогов, госуправленцев. Даже если этот план будет ждать год, два, пять, десять. У военных, у экономистов, у защитников окружающей среды… И в этом плане у нас очень много работы, — отметил министр.

При этом Кулеба считает, что за последний год Украина стала гораздо более подготовленной к деоккупации полуострова.

— Но за последний год Украина стала гораздо более подготовленной к деоккупации Крыма, чем была в течение всех предыдущих семи лет. У нас появилась стратегия деоккупации Крыма. Министерство реинтеграции реализует ряд программ, связанных с Крымом. То есть все эти колесики государственной машины начали крутиться, и это делает меня счастливым, — отметил он.

Крымская платформа

23 августа в столице состоялся саммит Крымской платформы — инициативы Украины, направленной ​​на разработку координационного механизма для возвращения оккупированного Россией Крыма и защиты прав человека.

На мероприятие собрались делегации из более чем 40 государств мира и организаций. Среди них — представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии, Румынии, Грузии, Хорватии, Швеции и президент Европейского Совета Шарль Мишель.