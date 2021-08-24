В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о якобы захваченном в столице Афганистана Кабуле украинском самолете. Эту информацию начали распространять, в частности, в российских СМИ.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

— Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности, — сообщил Николенко.

Он добавил, что все украинские самолеты безопасно вернулись в Украину из Афганистана. По данным МИД, состоялось три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек.

— Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой, — отметил Николенко.

По его словам, МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.