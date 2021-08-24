У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про нібито захоплений в столиці Афганістану Кабулі український літак. Цю інформацію почали поширювати, зокрема, в російських ЗМІ.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

– Захоплених українських літаків в Кабулі або де-небудь немає. Інформація про захоплений літак, яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності, – повідомив Ніколенко.

Він додав, що всі українські літаки безпечно повернулися в Україну з Афганістану. За даними МЗС, відбулося три евакуаційних рейси, якими вивезли 256 осіб.

– Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін цілому пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб витягнути українців. Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість покинути країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому, – зазначив Ніколенко.

За його словами, МЗС залишається на зв’язку з українцями, які продовжують залишатися в Афганістані, і опрацьовує можливі безпечні шляхи їх евакуації.