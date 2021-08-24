Уже третий борт: в Украину вернулся эвакуационный рейс из Афганистана

В понедельник, 23 августа, в Украину прибыл третий эвакуационный борт из Афганистана.

Про вылет самолета ранее сообщил президент Владимир Зеленский.

— На борту находились 79 украинцев, а также членов их семей, — написал Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил сотрудников Министерства иностранных дел за организацию операции по эвакуации граждан из Афганистана.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, в Украину из Кабула прилетел второй эвакуационный рейс, на котором вывезли не только украинцев, но и граждан других государств.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, одним из украинцев был гражданин, работавший на военной базе США по контракту и застрявший в Кабуле после захвата талибами города.

Кулеба напомнил, что пропагандистские СМИ РФ распространяли фейки о том, что Киев якобы бросил людей, однако дипломат подчеркнул, что Украина никогда не оставит своих граждан без помощи, в какой бы точке земного шара те не находились.