В Україні навряд чи колись буде введене загальне декларування. Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Статки українців переважно незначні, тож немає потреби в загальному декларуванні, – вважає очільник відомства.

Крім того, міністр фінансів звертає увагу на те, що закон про добровільне декларування визначає ліміти коштів і майна, які не потрібно декларувати.

– Взагалі не йдеться про загальне декларування. Добровільне декларування – це можливість. Як нею скористаються – ось від чого все залежить, – зазначає він.

Із 1 вересня 2021 року в Україні стартує одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Громадяни, які ухилялися від сплати податків, зможуть відкрити свої справжні доходи, уникнувши покарання.

Сплатити потрібно буде лише 5% із активів на рахунках українських банків, 9% – із активів на рахунках за кордоном і 2,5% – від номінальної вартості державних облігацій, придбаних із 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022-го.

Для подання декларації буде рік – до 1 вересня 2022 року.

Закон про так звану податкову амністію №1539-ІХ президент України Володимир Зеленський підписав 16 липня.

Законопроект №5153 про амністію капіталів та два похідних №5154 і №5156 – депутати Верховної Ради ухвалили 15 червня.

Поки в Міністерстві фінансів не беруться прогнозувати, скільки людей погодиться задекларувати доходи.

Очільник відомства Сергій Марченко закликає українців скористатися цією можливістю, адже потім не доведеться пояснювати походження цих коштів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Мінфін