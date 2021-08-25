Новая Зеландия присоединилась к совместной декларации Крымской платформы. Посол страны в Украине Мэри Терстон передала МИД Украины соответствующую ноту.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Замглавы МИД Евгений Енин поблагодарил посла за последовательную поддержку Новой Зеландией суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Дипломаты отметили высокий уровень сотрудничества в рамках международных организаций, а также обсудили актуальные вопросы сотрудничества, взаимодействие в противодействии глобальным вызовам, в частности пандемии COVID-19, кибератакам и гибридным угрозам, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Енин предложил начать переговоры с взаимного признания сертификатов Covid-вакцинации, а также проработать вопрос об упрощении визового режима между странами.

23 августа в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Ее главная цель — добиться деоккупации Крыма.

Участие в Крымской платформе приняли представители 46 иностранных делегаций. По итогам саммита они подписали совместную декларацию. Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии.

Фото: МИД