Нова Зеландія приєдналася до спільної декларації Кримської платформи. Посол країни в Україні Мері Терстон передала МЗС України відповідну ноту.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

Заступник голови МЗС Євген Єнін подякував послу за послідовну підтримку Новою Зеландією суверенітету та територіальної цілісності України.

– Дипломати відзначили високий рівень співпраці в рамках міжнародних організацій, а також обговорили актуальні питання співпраці, взаємодію в протидії глобальним викликам, зокрема пандемії Covid-19, кібератакам та гібридним загрозам, – повідомили у відомстві.

Крім того, Єнін запропонував почати переговори з взаємного визнання сертифікатів Covid-вакцинації, а також опрацювати питання щодо спрощення візового режиму між країнами.

23 серпня у Львові відбувся перший саміт Кримської платформи. Це новий майданчик, створена з ініціативи України. Її головна мета – домогтися деокупації Криму.

Участь у Кримській платформі взяли представники 46 іноземних делегацій. За підсумками саміту вони підписали спільну декларацію. Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією і зобов’язання країн-підписантів розглянути додаткові обмежувальні санкції проти Росії в разі подальшої агресії.

Фото: МЗС